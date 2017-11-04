Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч 11-го тура чемпионата Германии между Боруссией и Баварией.
В 11-м туре состоится центральный матч всего первого круга в Бундеслиге. Бавария в гостях встретится с дортмундской Боруссией.
Предлагаем взглянуть, как оценивают шансы команд ведущие зарубежные и украинские букмекерские конторы.
|
Событие/Букмекерская контора
|
bwin
|
William Hill
|
Bet365
|
PariMatch
|
Победа Боруссии Д
|
3,4
|3,5
|3,5
|3,8
|
Ничья
|
3,75
|3,6
|3,75
|3,45
|
Победа Баварии
|
2,05
|2,0
|2,0
|2,06
|
Ярмоленко забьет
|
2,75
|2,87
|3,2
|3,8
Команды до начала матча занимают первые две позиции в чемпионате. "шмели" отстают от чемпионов на три очка.
Поединок начнется в 19:30 по Киеву.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.