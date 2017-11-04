Германия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч 11-го тура чемпионата Германии между Боруссией и Баварией.

В 11-м туре состоится центральный матч всего первого круга в Бундеслиге. Бавария в гостях встретится с дортмундской Боруссией.

Предлагаем взглянуть, как оценивают шансы команд ведущие зарубежные и украинские букмекерские конторы.

Событие/Букмекерская контора bwin William Hill Bet365 PariMatch Победа Боруссии Д 3,4 3,5 3,5 3,8 Ничья 3,75 3,6 3,75 3,45 Победа Баварии 2,05 2,0 2,0 2,06 Ярмоленко забьет 2,75 2,87 3,2 3,8

Команды до начала матча занимают первые две позиции в чемпионате. "шмели" отстают от чемпионов на три очка.

Поединок начнется в 19:30 по Киеву.