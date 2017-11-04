В 11-м туре состоится центральный матч всего первого круга в Бундеслиге. Бавария в гостях встретится с дортмундской Боруссией.

Предлагаем взглянуть, как оценивают шансы команд ведущие зарубежные и украинские букмекерские конторы.

Событие/Букмекерская контора

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Победа Боруссии Д

3,4

 3,5 3,5 3,8

Ничья

3,75

 3,6 3,75 3,45

Победа Баварии

2,05

 2,0 2,0 2,06

Ярмоленко забьет

2,75

 2,87 3,2 3,8

Команды до начала матча занимают первые две позиции в чемпионате. "шмели" отстают от чемпионов на три очка.

Поединок начнется в 19:30 по Киеву. 

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