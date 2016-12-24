Италия

Болонья близка к аренде вингера Атлетико Алессио Черчи.

Черчи перешел в Атлетико из Торино за 15 млн евро в августе 2014. Однако итальянец не сумел прижиться в Мадриде и дважды сдавался в аренду – в Милан и Дженоа. Обе аренды оказались безуспешными.

Черчи мог перейти в Болонью летом, однако сделка сорвалась из-за того, что он провалил медосмотр.

Sky Sport Italia и Calcionews24.com сообщают, что зимой Алессио все же перейдет в стан россо-блу.

Сообщается, что работа над трансфером ведется уже несколько недель и в ближайшие пару дней о переходе объявят официально.

Предполагается, что Болонья возьмет Черчи в аренду с правом выкупа, которое станет обязательным, если он проведет определенное количество матчей.