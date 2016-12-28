Италия

Полузащитник Интера Антонио Кандрева подвел итоги первой части сезона и поделился планами на будущее.

После 18-ти туров в Серии А нерадзурри набрали 30 очков и расположились на 7-й строчке.

"Мы не можем быть довольны результатами, поэтому будем надеяться, что сможем их улучшить. На старте у нас было много проблем, возникших по нашей вине", — начал Кандрева.

"Теперь мы хотим все изменить и лучше выступать в чемпионате и Кубке Италии".

"Основная цель Интера — попадание в ЛЧ, но клуб подобного калибра должен стремиться к еще большим высотам".

"Пьоли? Я был счастлив, когда узнал, что он станет тренером нерадзурри. Стефано — квалифицированный специалист и за полтора года нашей совместной работы в Лацио он проявил себя с наилучшей стороны. Пьоли добьется успеха в Интере", — резюмировал хавбек.