Италия

Полузащитник итальянской Ромы и сборной Парагвая Хуан Мануэль Итурбе близок к смене клубной прописки.

Напомним, что 23-летний вингер защищает цвета Волков с лета 2014 года, однако во второй части прошлого сезона на правах аренды выступал за английский Борнмут.

Как сообщает итальянское издание Gazzetta dello Sport, Рома и Торино почти договорились о переезде Итурбе в Турин.

Однако клубы пока не получили одобрение самого игрока, который сейчас находится в Парагвае.

Предполагается, что Быки возьмут полузащитника сборной Парагвая в аренду сроком на 2 года.

В текущем сезоне Итурбе отыграл за Рому во всех турнирах 12 матчей.