Италия

Милану пытается вынудить Марсель быстрее дать ответ по трансферу полузащитника Лукаса Окампоса в стан россо-нери.

Ранее стало известно, что Милан согласовал с Дженоа аренду с правом выкупа полузащитника Лукаса Окампоса. Однако для завершения трансфера россо-нери должны получить разрешение от Марселя, которому принадлежат права на игрока.

Прошло уже 2 дня, однако от провансальцев не последовало никакой реакции на запрос Милана.

По информации Sky Sport Italia, Милан уведомил Марсель, что "сыт по горло" данной ситуацией и готов переключиться на других игроков.

Сообщается, что в качестве альтернативы Дьяволы рассматривают другого хавбека Дженоа – Дарко Лазовича или же Чарли Мусонду из Челси.