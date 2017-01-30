Лестер предлагал 9 миллионов фунтов за голландца Уэсли Худта, однако Лацио не желает расставаться с защитником.
Уэсли Худт, Getty images
30 января 2017, 11:54
22-летний Худт присоединился к Лацио в 2015 году в качестве свободного агента. До этого он защищал цвета АЗ.
По информации Corriere dello Sport, несколько дней назад Лисы предложили 9 млн фунтов за Уэсли Худта. Впрочем, Лацио считает голландца очень важным игроком команды и поэтому ответил отказом.
В нынешнем сезоне на счету Уэсли 2 гола в 9 матчах.
Ранее Лестер пытался подписать Франческо Ачерби из Сассуоло, но получил отказ.