Италия

Лестер предлагал 9 миллионов фунтов за голландца Уэсли Худта, однако Лацио не желает расставаться с защитником.

22-летний Худт присоединился к Лацио в 2015 году в качестве свободного агента. До этого он защищал цвета АЗ.

По информации Corriere dello Sport, несколько дней назад Лисы предложили 9 млн фунтов за Уэсли Худта. Впрочем, Лацио считает голландца очень важным игроком команды и поэтому ответил отказом.

В нынешнем сезоне на счету Уэсли 2 гола в 9 матчах.

Ранее Лестер пытался подписать Франческо Ачерби из Сассуоло, но получил отказ.