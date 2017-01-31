Италия

Нападающий Болоньи Антони Мунье продолжит карьеру в команде из Бергамо.

Напомним, что в текущее трансферное окно 29-летний форвард перебрался в Сент-Этьенн на правах аренды, но спустя три дня покинул Францию.

Причиной этого стало давнее интервью Мунье, в котором он хвалил Лион и заявлял, что никогда не будет носить футболку Сент-Этьенна.

Теперь стало известно, что опытный итальянец продолжит карьеру в Аталанте, которая арендовала его до конца сезона с правом выкупа.

В нынешней кампании Мунье в составе Болоньи провел 6 матчей в Серии А и 2 поединка в Кубке Италии.