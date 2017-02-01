Италия

Грифоны стали единственными обладателями прав на нападающего Джованни Симеоне.

Напомним, что 21-летний форвард перебрался в Дженоа минувшим летом из Ривер Плейт.

Симеоне удалось забить 10 голов в 20-ти поединках Серии А, чем он впечатлил руководство генуэзского клуба.

"Мы заплатили 2,1 миллиона евро, чтобы полностью выкупить Джованни. До этого клуб владел лишь 35% прав на игрока", — прокомментировал сделку президент Грифонов Энрико Прециози.

По сообщениям итальянских СМИ, в январское трансферное окно Дженоа уже отклонила 20-миллионное предложение Вильярреала по аргентинцу.