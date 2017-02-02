Италия

Football.ua выделяет главные зимние трансферы клубов итальянской Серии А.

Основные цифры

Всего потрачено: итальянские клубы не были столь активными на рынке в нынешнее трансферное окно, и в общей сумме потратили порядка 100 миллионов евро.



Самый дорогой трансфер: переход Леонардо Паволетти из Дженоа в Наполи за 18 миллионов оказался самым дорогим.



Самый активный клуб на рынке по сумме затрат: Ювентус решил немного раскошелиться в январе и потратил около 29 миллионов евро, при этом сделал ставку на молодых игроков. Все остальные клубы Серии А деньгами особо не сорили и в общем случае ограничивались лишь арендными соглашениями.



Самый активный клуб на рынке по количеству подписанных футболистов: генуэзская Дженоа вновь была самой активной на трансферном рынке и пополнилась девятью новичками.



Самый пассивный клуб на рынке: римский Лацио не приобрел ни единого игрока. Также минимальное количество пришедших у веронского Кьево — Летающих осликов пополнил один игрок (арендован нападающий Дженоа Серж Гакпе).

Италия трансферная. Зимние переходы. Итоговая таблица.

Топ-5 внутренних трансферов

Томас Ринкон

Дженоа → Ювентус, 8 миллионов евро

После того, как стало понятно, что Акселя Витселя в Турине точно не будет, боссы Ювентуса нашли рабочую лошадку в центр поля в лице игрока Дженоа Томаса Ринкона. Боссы Старой Синьоры перебили предложения Интера и Ромы, предложив генуэзцам восемь миллионов евро, а Ринкон с радостью переехал в Турин. Прежде всего, Томас должен закрыть дыру в средней линии бьянко-нери в виду с частыми травмами игроков Зебр, а также нестабильной игрой Лемина, Эрнанеса и остальных. Грифоны хорошо заработали на трансфере игрока, который бесплатно достался им два с половиной года назад, а двадцативосьмилетний капитан сборной Венесуэлы через три месяца, скорее всего, получит золотую медаль Серии А. Идеальный переход для всех.

Риккардо Сапонара

Эмполи → Фиорентина, аренда, 1,5 млн евро с обязательным выкупом

Сапонара – один из немногих на Апеннинском полуострове, кто выполняет на поле функции треквартисты – у игрока все в порядке как с головой, так и с пасом. Риккардо был уже в большом клубе, но в Милане молодому игроку шанс не предоставили, и тот отправился обратно в Эмполи. В составе адзурри Сапонара возмужал, стал претендентом на попадание в сборную Италии, да и попросту перерос уровень тосканцев. Поэтому повышение было не за горами – Риккардо переехал в соседнюю Флоренцию, где будет бороться за место в стартовом составе вместе с Федерико Бернардески и Йосипом Иличичем. Фиорентина пока что только арендовала футболиста до конца сезона, но договор подразумевает обязательный выкуп в районе десяти миллионов евро.

Леонардо Паволетти

Дженоа → Наполи, 18 миллионов евро

Серьезная травма Аркадиуша Милика еще в октябре заставила Наполи выходить на трансферный рынок в поиске форварда. Были слухи о свободных агентах (Адебайор, Бербатов, Клозе), но все решилось проще. В декабре Партенопеи договорились с Дженоа по переходу их главного форварда последних полутора лет Леонардо Паволетти за весьма внушительную сумму – больше 18 миллионов евро за одного игрока зимой в Италии никто не тратил. Стоит отметить, что цена аттаканте возросла в шесть раз, ведь летом 2015-го года Леонардо перебрался в Геную из Сассуоло за три миллиона. И вновь выгодный трансфер для Грифонов – Энрико Прецьози здорово пополнил бюджет клуба, продав эффективного, но хрустального нападающего.



Как отмечалось ранее, Паволлетти должен стать равноценной заменой Аркадиушу Милику, а может и основным форвардом Наполи, но сделать это будет очень сложно. Дрис Мертенс показывает феноменальную игру и забивает чуть ли не в каждом матче, да и поляк вскоре сможет выйти на поле. Не хотелось бы прогнозировать, но вполне вероятно, что Леонардо постигнет судьба Габбьядини, который за два года так и не стал основным игроком в составе неаполитанской команды и покинул юг Италии, так ничего не выиграв.

Маттиа Кальдара



Аталанта → Ювентус, 15 миллионов евро, игрок остается в Бергамо до 2018 года

Главный тренд некоторых лидеров Серии А – покупать молодых проспектов за весьма внушительную сумму и оставлять в родном клубе еще на некоторое время. Законодатель моды – чемпион страны Ювентус, который может позволить себе потратиться с перспективой на будущее. Старой Синьоре не удалось приобрести Кессье, Интер перехватил Роберто Гальярдини, но в Маттиа Кальдара Ювентус вцепился мертвой хваткой и добился своего.



Заплатить 15 миллионов евро за двадцатиоднолетнего паренька, который провел менее двух десятков поединков в Серии А может показаться безумием, но только не для туринского гранда. Андреа Аньелли и совет директоров Ювентуса идут по четко намеченному плану, в котором все расписано по полочкам, а именно – приобретение молодых итальянских исполнителей. Как раз Маттиа Кальдара является таковым: до 2018-го года защитник продолжит развиваться в родном клубе, после чего должен стать столпом обороны Ювентуса вместе с Даниэле Ругани, и, кто знает, сборной Италии.



Роберто Гальярдини

Аталанта → Интер, аренда на полтора года за 2 млн евро + обязательное право выкупа за 20 миллионов

Пытается не отставать от Ювентуса и миланский Интер. Нерадзурри осенью не были так успешны на футбольном поле, но пытаются это компенсировать успешными сделками в январе. Летние переходы Габигола и Жоау Мариу можно судить по-разному, и поэтому к трансферу Роберто Гальярдини подходили с опаской. Молодой игрок, который сыграл всего в 13 играх Серии А, и сразу переходит в Интер. Гальярдини уже ответил всем скептикам в своих первых поединках в составе нерадзурри, проявив себя с наилучшей стороны и удостоившись высоких баллов от итальянской прессы.

Нельзя пройти мимо Аталанты – клуба, который поставляет молодых талантов грандам. Из школы Бергамо в свое время выпускались Гаэтано Ширеа, Бобо Вьери, Риккардо Монтоливо и остальные, а теперь Аталанта старается вернуть себе звание лучшей академии Италии. Всего за полтора десятка матчей в Серии А удалось проявить Маттиа Кальдара и Роберто Гальярдини, и клуб получил огромные деньги. Летом, вероятно, Короли провинциалов заработают на Франко Кессье, Андреа Петаньи и остальных.

Топ-5 входящих трансферов

Бартош Березцинськи

Легия → Сампдория, 2 миллиона евро

Варшавская Легия минувшей осенью впервые за двадцать один год сыграла в групповом этапе Лиги чемпионов, показав общественности ряд фееричных игр. Выступление Армейцев не осталось незамеченным, и несколько игроков чемпиона Польши перебрались в топ-чемпионат. Один из них – правый защитник Бартош Березцинськи, который пополнил состав генуэзской Сампдории и уже успел дебютировать в Серии А.

Адель Таарабт

Бенфика → Дженоа, аренда

Среди целой плеяды футболистов, пополнивших Дженоа, выделяется Адель Таарабт. Марокканец нигде не задерживается на долгое время, и после неудачного вояжа в Бенфику, полузащитник решил вернуться в Италию. В Португалии игрок за полтора года провел всего семь поединков, а в этом сезоне и вовсе находился во второй команде Бенфики.

Таарабт хорошо запомнился выступлениями за Милан – юркий марокканец здорово провел полгода в составе россо-нери, отличившись в четырнадцати матчах четыре раза. В Дженоа Адель также будет работать на атаку и должен заменить дыру в центре поля Грифонов, которая образовалась из-за переполненного лазарета в команде Ивана Юрича. Можно сказать, последний шанс для двадцатисемилетнего игрока напомнить о себе и вернуться на былой уровень, благодаря которому он оказался в свое время в Тоттенхэме.

Клеман Гренье

Лион → Рома, аренда

В виду борьбы на три фронта (Серия А, Лига Европы и Кубок Италии) итальянской Роме необходимо было усилить состав игроком центральной зоны. Выбор пал на Клемана Гренье – воспитанник Лиона провел всю карьеру на Жерлане и впервые покинул родину. Никто Гренье не обещает место в стартовом составе: выдержать конкуренцию с Наингголаном, Перотти или кем-либо еще будет очень тяжело, но по ходу матча француз может здорово усилить свою команду. Клеман настроен решительно и взял футболку с седьмым номером на спине. Амбициозно.

Брайан Кристанте

Бенфика → Аталанта, аренда

"Новый Пирло, будущий лидер Милана и Скуадры", — такие авансы выдавали Брайану Кристанте. Оно и неудивительно: в шестнадцатилетнем возрасте игрок появился на поле в матче Лиги чемпионов, а затем удачно играл в Примавере миланского гранада, прогрессировав от матча к матчу. У болельщиков россо-нери были большие планы на Кристанте, но летом 2014-го года Милан продал его в Бенфику.



В Португалии у молодого игрока не задалось – Брайан в редких случаях выходил на поле, а затем вернулся на Родину, побывав в арендах у Палермо и Пескары. В составе аутсайдеров Серии А Кристанте так и не смог показать весь свой талант и ум, а в январе отправился в очередную аренду. Правда, в Аталанте у полузащитника все может получиться – Джан Пьеро Гасперини умеет работать с молодыми игроками (на данный момент Кристанте всего 21 год), а команда из Бергамо является именно тем вариантом, от которого выиграет и клуб, и игрок. Остается только наблюдать и надеется на раскрытие всего потенциала футболиста.

Жерар Деулофеу

Эвертон → Милан, аренда за 500 тысяч евро

Милан по-прежнему еще не перешел в руки китайского консорциума Sino-Europe Sports, поэтому никаких громких трансферов со стороны Андриано Галлиани не ожидалось. Тем не менее, россо-нери до конца сезона удалось усилить линию атаки вингером Эвертона Жераром Деулофеу.





Испанец в Миланелло воссоединится со своим соотечественником Сусо, с которым успел поиграть за различные молодежные сборные своей страны. В Столице Мод Деулофеу за предоставленные ему полгода необходимо проявить себя как минимум не хуже Мбайе Ньянга, а после серьезного повреждения Джакомо Бонавентуры – достойно заменить лидера Милана на левом фланге атаки. Самое время воспитаннику Барселоны оправдывать выданные ему несколькими годами ранее авансы.

Топ-5 исходящих трансферов

Андреа Раноккья

Интер → Халл Сити, аренда

Болельщики миланского Интера в последний день трансферного окна вздохнули с облегчением: как минимум полгода они не будут видеть Андреа Раноккьи в футболке их любимого клуба. Нерадзурри удалось сплавить своего центрального защитника в аренду к аутсайдеру Английской Премьер-Лиги Халл Сити.



Некогда перспективный дефенсоре Бари обещал вырасти в одного из лучших игроков Италии в своем амплуа, но за пять лет в составе Интера только деградировал и деградировал, а тифози клуба возненавидели Раноккью за грубые голевые ошибки. Трансфер выгоден всем сторонам: игрок сможет наконец-то получить игровую практику в команде попроще, а миланцы скинули ненужный балласт как минимум на полгода.

Стеван Йоветич



Интер → Севилья, аренда, возможность права выкупа за 16 миллионов евро

О ком еще не будут жалеть в составе Интера, так это о Стеване Йоветиче. Черногорец присоединился к нерадзурри после неудачного отрезка карьеры на Туманном Альбионе в надежде вернуть прежнюю форму. Однако зажечь свою звезду в Италии форварду не удалось: если под руководством Роберто Манчини он хоть как-то попадал в состав и имел игровое время, то с приходом Франка де Бура и Стефана Пьоли на поле не выходил.



Экс-игрок Фиорентины ближайшие полгода проведет в Севилье, где постарается снова напомнить о себе. Уже в первых двух матчах на Пиренеях Йоветич отметился дважды в воротах мадридского Реала. Если продолжит в том же духе, то испанцы могут выкупить контракт Стевана летом за 16 миллионов евро.

Мбайе Ньянг

Милан → Уотфорд, аренда

Продолжается в нашем обзоре парад миланских клубов. Россо-нери без особых сожалений расстались с Мбайе Ньянгом и на его место арендовали Жерара Деулофеу и Лукаса Окампоса.





Француз продолжает подвергаться критике — в нынешнем сезоне в сторону Мбайе вновь высказывались неприятные слова. Оно и понятно: игра Ньянга не блещет красками, а два подряд нереализованных одиннадцатиметровых и вовсе не поддаются никакой критики. С наступлением зимы Винченцо Монтелла задвинул нападающего в глухой запас, после чего сам игрок захотел сменить обстановку. Нападающего подхватил Уотфорд – Мбайе в Англии задержится до конца сезона, а в случае удачных выступлений, Шершни обязаны будут выкупить контракт Ньянга. Успешные выступления – это десять забитых голов до окончания чемпионата. За три с половиной года в футболке Милана нападающий забил восемь мячей. Комментарии излишни.

Маноло Габбьядини

Наполи → Саутгемптон, 17 миллионов евро

Два года назад Маноло Габбьядини переходил из Сампдории в Наполи, как один из самых перспективных нападающих Серии А, а также будучи игроком национальной сборной Италии. Первые полгода в Неаполе аттаканте может занести себе в актив, отметившись в двадцати поединках восемь раз, но закрепиться в стартовом составе Партенопеи Габбьядини не удалось.



Впрочем, кто будет винить Мурицио Сарри за то, что он оставлял Маноло на скамейке запасных, когда в его команды был Гонсало Игуаин – в прошлом сезоне Пипита был феноменален. Не задалось у Габбьядини и в нынешнем чемпионате: сначала Милик занял место центрфорварда, а затем Дрис Мертенс на новой для себя позиции проявил себя лучше, нежели экс-игрок Сампдории. Окончательный гвоздь на выступлениях в Наполи был забит, когда на юг Италии переехал Леонардо Паволетти.

Еще летом были слухи насчет вояжа Габбьядини в Англию, но переход осуществился только в последний день трансферного окна. Маноло продолжит свою карьеру в Саутгемптоне, а Наполи выручил за форварда около семнадцати миллионов евро.

Патрис Эвра

Ювентус → Марсель, свободный агент

Патрис Эвра наслаждается каждой секундой проведенной на футбольном поле, даже в свои 35 лет. Француз отнюдь не едет доигрывать в Марсель, а наоборот, помочь некогда гранду французского футбола вернуться в когорту сильнейших клубов страны.



Патрис отдал туринскому гранду 2,5 года и за это время сумел выиграть все трофеи на внутренней арене. Зато с Лигой чемпионов ему снова не повезло – в очередной раз Патрис упустил шанс выиграть второй "ушастый" трофей в своей карьере.

Ювентус отпустил игрока бесплатно, даже не смотря на контракт, истекающий только летом. Бьянко-нери не стали искать замену Эвра, решив, что Алекс Сандро и Квадво Асамоа вполне справятся вдвоем, а в случае чего Аллегри всегда может перестроить игру команды в три центральных защитника.



Олимпик же в свою очередь приобрел невероятно опытного защитника, который до сих пор показывает отличную игру, а в паре с Димитри Пайе команда Руди Гарсии заиграет новыми красками.

Итог. Итальянские клубы провели не самое яркое и насыщенное трансферное окно, и лишь несколько переходов можно назвать из разряда топовых. Вместе с этим, ни за единого игрока не было заплачено больше двадцати миллионов евро, а основная часть клубов с Апеннин обходилась арендованными соглашениями. Остается надеяться, что большие трансферные бомбы и слухи итальянцы оставили нам на грядущее лето, и мы вновь будем свидетелями саг наподобие перехода Игуаина в Ювентус или возвращением Погба в Англию.



Все цены указаны по данным transfermarkt.de

Евгений Лабскир, Football.ua