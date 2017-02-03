Италия

Новичок римской Ромы полузащитник Клеман Гранье поделился своими впечатлениями от недавнего перехода в стан Волков и чемпионата Италии в частности.

Напомним, что конце января текущего года руководство римской Ромы официально объявило об аренде Клемана Гренье из французского Лиона — договор между коллективами предусматривает аренду футболиста до конца текущего сезона с последующим правом выкупа контракта игрока за три с половиной миллиона евро.

В новой команде воспитанник Лиона будет выступать под 7-м игровым номером.

Сам Гренье, уже некоторое время находясь в стане римлян, отметил силу чемпионата, а также то, что Рома находится на одном уровне с действующим чемпионом страны туринским Ювентусом.

"У меня были серьезные травмы три года назад. Я также пропустил Чемпионат Мира в Бразилии. Но теперь я в полном порядке после этих повреждений, они сделали меня сильнее".

"Я также хочу доказать Лиону, что они был не правы в отношении меня. А Роме я хочу показать, что они были правы, заключив со мной трудовое соглашение".

"Очень хочется вернутся в состав сборной Франции. однако я понимаю, что все зависит от меня и от моих выступлений в Роме".

"Мне сейчас 26 лет, и считаю, что присоединился к этому коллективу в идеальное время для того, чтобы продолжать расти и прогрессировать".

"Серия А является очень конкурентноспособной лигой. В плане тактики, я считаю, мы находимся на одном уровне с Ювентусом. Мы можем навязать борьбу бьянко-нери в нынешнем розыгрыше чемпионата", — резюмировал Клеман Гренье изданию Football Italia.

Отметим, что в текущем сезоне Гренье отыграл за Ткачей во всех турнирах только 6 матчей.