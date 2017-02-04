Италия

Football.ua представляет анонс очередного тура итальянского первенства.

Прошлая джорната, пожалуй, оказалась наиболее непредсказуемой, запоминающейся и интригующей в нынешнем сезоне. Судите сами: Рома уступила Сампдории, Удинезе обыграл Милан, Наполи дома не смог обыграть Палермо, а Кьево добыл победу в Риме. Двадцать третий тур подарит ряд насыщенных и интересных поединков, главным из которых станет, конечно же, Derby D`Italia – Ювентус примет Интер.

РОМА – ФИОРЕНТИНА

Вторник, 7 февраля, Рим, Стадио Олимпико, 21:45. Арбитр – Массимилиано Иррати

Помимо всеитальянского дерби, на Апеннинах будет приковано внимание еще к одному яркому и статусному поединку – Фиорентина пожалует в Вечный город на матч против Ромы. Эта встреча стоит обособленно: Скуадра Виола и джалло-росси сразятся не на выходных, а во вторник. Причина переноса предельно проста: посередине недели обоим коллективам пришлось провести по поединку. Фиорентина сыграла на выезде матч девятнадцатого тура против Пескары, а Рома в рамках Кубка противостояла Чезене. Несмотря на невысокий статус своих соперников, и флорентийцы, и римляне с трудом одолели оппонентов, забив решающие мячи в компенсированное время.

Рома в 2017-м игрой не блещет и делает ставку на результат, нежели на атакующие действия. В первых трех матчах Волки довольствовались минимальными победами (1:0) и продолжали наступать Ювентусу на пятки, но вот в прошлом туре механизм Лучано Спаллетти дал сбой и уступили кризисной Сампдории 2:3. Конечно, можно сетовать на судейство Даниэле Довери, но итог неутешителен: римляне смотрелись ничем не лучше своего соперника и отпустили Юве на расстояние четырех очков. Проблемы Ромы подтвердились и в матче против Чезены. Казалось, что как раз столичная команда представляет Серию В, а не наоборот. И лишь гол Франческо Тотти с сомнительного пенальти на седьмой добавленной минуте принес столичной команде победу и путевку в полуфинал. С Фиорентиной такой трюк может не прокатить.

Подопечные Паулу Соузы приезжают в столицу с улыбками на лицах – флорентийцы удачно провели январь, добыв десять очков из двенадцати возможных. Это позволило тосканцам догнать Милан и теперь они находятся всего в двух баллах от зоны еврокубков. Помимо прочего, Скуадра Виола в кои-то веки продуктивно провела зимнее трансферное окно: во Флоренцию переехал кипер Аталанты Марко Спортьелло, и, что самое главное, Риккардо Сапонара. Именно он, и два Федерико (Бернардески и Кьеза) станут ведущими игроками команды и поведут Фиалок за собой вперед во второй половине чемпионата.

Оба алленаторе столкнутся с небольшими кадровыми проблемами. Так, Роме предстоит провести еще один поединок без Мохамеда Салаха, который ведет Египет к чемпионству на КАН и травмировавшегося Диего Перроти. В свою очередь, Паулу Соуза вновь не досчитается капитана Гонсало Родригеса. А это немаловажная потеря: в прошлом туре Фиорентина пропустила трижды от Дженоа и упустила домашнюю победу, ведя в счете 2:0.

Не сыграют: Жезус, Нура, Флоренци, Перотти – Тэтэрушану, Драговски, Родригес

прогноз 2:1

БОЛОНЬЯ – НАПОЛИ

Суббота, 4 февраля, Болонья, Стадио Ренато Даль`Ара, 21:45. Арбитр – Давиде Масса

Ориентировочные составы:

Болонья: Миранте – Торосидис, Гастальделло, Майетта, Масина – Надь, Пулгар, Дземаили – Верди, Дестро, Крейчи

Наполи: Рейна – Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулам – Зьелински, Диавара, Хамшик – Кальехон, Мертенс, Инсинье

Не сыграют: Вивиани, Крафт, Хеландер, Тайдер – Тонелли

Откроет тур единственный поединок в субботу – Болонья на своем поле примет Наполи. Партенопеи в прошлый уик-энд не воспользовались осечкой Ромы и не смогли их догнать, сыграв вничью с Палермо на Сан Паоло. Маурицио Сарри заявил, что его команду преследует злой рок, но в матче с Болоньей постараются его преодолеть. К тому же, из Кубка Африки в Италию вернулся Калиду Кулибали – ведущий защитник южан впервые в этом году выйдет на поле в рамках Серии А. Однако, главная новость из Неаполя совсем другая: дорогостоящий Аркадиуш Милик спустя четыре месяца появляется в заявке на матч после серьезной травмы.

Подопечные Роберто Донадони довольно-таки неплохо вышли с новогодних каникул, но впереди на Фелсиней ожидает ряд тяжелых поединков: на Ренато Даль`Ара пожалуют Наполи, Милан и Интер. Самое время Болонье возвращать статус команды, которая преподносит сюрпризы грандам – коллектив из Эмилии-Романьи в прошлом сезоне на родном стадионе постоянно отбирали очки у лидеров, а у Партенопеи, и вовсе выиграли. Так ли будет сегодня?

МИЛАН – САМПДОРИЯ

Воскресенье, 5 февраля, Милан, Стадио Джузеппе Меацца, 13:30. Арбитр – Марко Гвида

Ориентировочные составы:

Милан: Доннарумма – Абате, Палетта, Романьоли, Ванджони – Куцка, Соса, Пашалич – Сусо, Бакка, Деулофеу

Сампдория: Вивиано – Бересцинськи, Сильвестре, Скриньяр, Реджини – Баррето, Торрейра, Прат – Фернандеш – Квальярелла, Муриэль

Не сыграют: Де Шильо, Антонелли, Калабрия, Монтоливо, Бонавентура – Сала

Как только над будущим Марко Джампаоло зависают тучи и он находится на волоске от увольнения, его Сампдория чудесным образом побеждает и выдает беспроигрышную серию. Так было осенью, когда в решающем матче для алленаторе блу-черкьяти добыли викторию в Фонарном Дерби, так произошло и на прошлой неделе, когда Дория обыграла Рому, а президент клуба Массимо Ферреро прыгал и плакал от счастья, как ребенок. Теперь на Самп ожидает еще одно испытание – генуэзцы отправятся на выезд в Милан.

Правда, в самом Милане дела идут далеко не лучшим образом. Всего одна победа в последних шести матчах отодвинули россо-нери аж на восьмое место в турнирной таблице. Однако, три поединка без викторий – еще не самое плохое, что могло случиться с коллективом Винченцо Монтеллы: в матче против Удинезе лидер команды Джакомо Бонавентура получил серьезное повреждение и пропустит остаток сезона. Большая потеря для Милана, и восполнить ее практически нереально. Самое время новичку команды Жерару Деулофеу оправдывать все авансы, которые были выданы испанцу еще в родной Барселоне.

ПЕСКАРА – ЛАЦИО

Воскресенье, 5 февраля, Пескара, Стадио Адриатико, 16:00. Арбитр – Пьеро Джакомелли

Ориентировочные составы:

Пескара: Биссарри – Крешенци, Стендардо, Дьомбер – Дзампано, Мемушай, Бруно, Верре, Бираги – Капрари, Баэбек

Лацио: Маркетти — Баста, де Врей, Худт, Раду – Пароло, Билья, Лулич – Фелипе Андерсон, Иммобиле, Кейта

Не сыграют:

В прошлом туре Лацио нанес двадцать восемь ударов по воротам Кьево, но ни одни из них точным ударом не завершился, а единственный выпад веронцев завершился голом и принес тем победу. Посреди недели Орлы реабилитировались победой в матче Коппы над Интером – римляне пробились в полуфинал турнира. Однако, в чемпионате лациале пропустили миланцев вперед, но в воскресенье есть все исправить: в то время, как нерадзурри будут гостить на Ювентус Стэдиум, команда Индзагино отправится в Пескару к местному аутсайдеру.

На берегу Адриатического моря по-прежнему все грустно и печально. Коллектив Массимо Оддо обитает на самом дне турнирной таблицы, отчаянно пытается набрать очки, но никак не везет. Например, в матче против Фиорентины бьянко-адзурри вели в счете большую часть матча, но в итоге остались ни с чем.

После двадцати двух туров Пескара не добыла ни единой победы (кроме технической над Сассуоло). Это напоминает прошлогоднюю ситуацию с Вероной, когда Мастифы также долгое время не могли победить, а первую викторию добыли только в 23-м туре. Может, Пескаре также повезет?

ПАЛЕРМО – КРОТОНЕ

Воскресенье, 5 февраля, Палермо, Стадио Ренцо Барбера, 19:00. Арбитр – Джанлука Рокки

Особняком можно выделить встречу двух аутсайдеров – Палермо примет Кротоне. Романтикой здесь и не пахнет, но зато на Сицилии будет борьба, борьба и еще раз борьба. В минувшем туре обе команды добились положительных для себя результатов: в первом матче под руководством Диего Лопеса островитяне отобрали очки у Наполи (1:1), а Пифагорейцы и вовсе разгромили Эмполи (4:1). К слову, на Ренцо Барбера столкнутся худшая домашняя и гостевая команда чемпионата – Палермо в родных стенах набрал одно очко, а Кротоне на выезде разжился двумя баллами. Будет весело.

КЬЕВО – УДИНЕЗЕ

Воскресенье, 5 февраля, Верона, Стадио Марк`Антонио Бентегоди, 16:00. Арбитр – Джанлука Орельяно

АТАЛАНТА – КАЛЬЯРИ

Воскресенье, 5 февраля, Бергамо, Стадио Атлети Адзурри Д`Италия, 16:00. Арбитр - Клаудио Джавилуччи

ЭМПОЛИ – ТОРИНО

Воскресенье, 5 февраля, Эмполи, Стадио Карло Кастеллани, 16:00. Арбитр – Марко Ди Белло

ДЖЕНОА – САССУОЛО

Воскресенье, 5 февраля, Генуя, Стадио Луиджи Феррарис, 16:00. Арбитр – Кармине Руссо

Кьево и Удинезе – команды, которые до прошлого тура в этом году не побеждали и от матча к матчу опускались все ниже и ниже по турнирной таблице, но в минувшем уик-энде Летающие ослики и Зебры сотворили настоящие сенсации, переиграв Лацио и Милан соответственно. В воскресенье оба коллектива сойдутся в очной дуэли, а победитель встречи и вовсе может проскочить в первую десятку.

Аталанта имени Джан Пьеро Гасперини продолжает держаться на плаву, показывает стабильно интересную и приносящую игру, а также занимает место в зоне еврокубков. Победа над Кальяри при удачных раскладах может стать не только третьей домашней викторией кряду, но и вывести бергамасок на четвертое место в турнирной таблице. А ведь дальше пойдут матчи против Палермо и Кротоне – что может быть лучше?

Эмполи упустил возможность закрыть вопрос о выживании, но вместо этого разгромно уступил Кротое. Теперь адзурри опережают ближайшего соперника на восемь, а не на четырнадцать очков. В этом туре команда Джованни Мартушьелло примет Торино, у которого дела идут не лучшим образом. Синиша Михайлович распрощался с мечтами о Лиге Европы на следующий сезон. И правда, с одной победой в восьми последних поединках ни о каких еврокубках думать, увы, не приходится.

Интересный поединок обещает быть в Генуе, где столкнутся Дженоа и Сассуоло. Пятнадцатое и шестнадцатое место соответственно – явно не те позиции, удовлетворяющие амбициям и составам команд, но в этом сезоне дела у них идут плохо. Победа в очной встрече может как раз стать тем самым толчком, который поможет команде подняться вверх по турнирной таблице.

Анонс к поединку Ювентус – Интер читайте на нашем сайте в отдельном материале.

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