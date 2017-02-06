Италия

Полузащитник Лацио Фелипе Андерсон всерьез заинтересовал китайский Тяньцзинь Сунцзян.

Как информирует Tuttomercatoweb, Тяньцзинь Сунцзян готов выложить за 23-летнего Андерсона 50 миллионов евро.

Отмечается, что китайский клуб переключился на бразильца после неудавшегося трансфера нападающего Фиорентины Николы Калинича.

Издание также пишет, что Лацио наверняка отклонит предложение Тяньцзинь Сунцзян, так как клуб намерен сохранить Фелипе как минимум до лета.

Действующее соглашение Андерсона с Орлами рассчитано до лета 2020 года.

В текущем сезоне он провел за свою команду 23 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 10 ассистов.