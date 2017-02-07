Италия

Опытнейший голкипер итальянской Болоньи Антонио Миранте получил повреждение в недавней игре с Наполи и выбыл из строя своей команды на 14 дней.

Три дня назад Болонья принимала в родных стенах Наполи — помимо удручающего счета на табло (1:7), для россо-бло данная встреча была омрачена и травмой голкипера команды в лице Антонио Миранте.

По данным итальянского ресурса Football Italia, страж ворот 14-й команды чемпионата Италии пропустит около двух недель.

"Исследования, которые были проведены Миранте выявили травму правой ягодичной мышцы. Расчетное время поправки составит порядка 14-ти дней", — гласит заявление официального сайта Болоньи.

Отметим, что ранее Миранте уже имел проблемы со здоровьем — у голкипера Болоньи была обнаружена аритмия, из-за которой игрок пропустил практически два месяца.

В текущем сезоне Миранте провел за свою команду 11 поединков в Серии А.