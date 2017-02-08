Италия

Вингер Наполи Хосе Кальехон уверен, что его коллега из Реала Криштиану Роналду не знает сейчас себе равных, а также поделился эмоциями от встречи с бывшим клубом и рассказал, что среди Адзурри слушает фламенко.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи сыграет в Мадриде с Реалом – командой, за которую ранее выступал Хосе Кальехон.

"У меня смешанные чувства. С одной стороны, это радость, ведь я возвращаюсь домой. Но с другой стороны, я бы не хотел встречаться с Реалом так рано, да и это действующий победитель турнира. Как бы там ни было, это будет особенный матч. У меня остались хорошие воспоминания о Реале", — заявил Кальехон.

Также Хосе рассказал о своем кумире и лучшем игроке современности.

"Луиш Фигу был моим любимым футболистом, ведь играл на моей позиции. Я был его большим поклонником. Также я считая, кто Криштиану Роналду – лучший игрок мира сейчас. По-моему, это наиболее совершенный игрок".

Не стал Хосе и отмалчиваться по поводу музыкальных предпочтений.

"Обычно я слушаю мотивы фламенко в автобусе и раздевалке. То же самое можно сказать и о Пепе Рейне, Фаузи Гуламе и Калиду Кулибали".

Матч Реал – Наполи состоится 15 февраля, а ответная встреча – 7 марта.