Италия

Марко Джампаоло — главный кандидат на замену тренера Фиорентины Паулу Соузы.

Итальянские СМИ сообщают, что португалец Паулу Соуза с большой долей вероятности покинет Фиорентину в конце нынешнего сезона. Контракт тренера с клубом истекает нынешним летом и стороны вряд ли станут его продлевать, учитывая не самые лучшие отношения между ними.

По информации Gazzetta dello Sport, главным кандидатом на пост тренера Фиалок является Марко Джампаоло.

В прошлом сезоне Джампаоло хорошо проявил себя в Эмполи, после чего ушел работать в Сампдорию.

После 23 туров генуэзцы идут на 10-м месте в Серии А с 30 очками. Фиорентина расположилась на 8-й строчке с 38 пунктами.