Марко Джампаоло — главный кандидат на замену тренера Фиорентины Паулу Соузы.
Марко Джампаоло, фото фк сампдория
10 февраля 2017, 10:57
Итальянские СМИ сообщают, что португалец Паулу Соуза с большой долей вероятности покинет Фиорентину в конце нынешнего сезона. Контракт тренера с клубом истекает нынешним летом и стороны вряд ли станут его продлевать, учитывая не самые лучшие отношения между ними.
По информации Gazzetta dello Sport, главным кандидатом на пост тренера Фиалок является Марко Джампаоло.
В прошлом сезоне Джампаоло хорошо проявил себя в Эмполи, после чего ушел работать в Сампдорию.
После 23 туров генуэзцы идут на 10-м месте в Серии А с 30 очками. Фиорентина расположилась на 8-й строчке с 38 пунктами.