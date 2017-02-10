Италия

Football.ua представляет анонс очередного тура итальянской Серии А.

НАПОЛИ – ДЖЕНОА

Пятница, 10 февраля, Неаполь, Стадио Сан Паоло, 21:45. Арбитр – Пьеро Джакомелли

Ориентировочные составы:

Наполи: Рейна — Маджо, Альбиоль, Кулибаали, Гулам — Зьелински, Диавара, Хамшик — Джаккерини, Мертенс, Инсинье

Дженоа: Ламанна — Муньос, Бурдиссо, Джентилетти — Лазович, Велозу, Хильемрк, Лаксальт — Пандев, Симеоне, Палладино

Не сыграют: Кальехон, Хисай, Тонелли, Стринич — Иццо, Перин, Нтчам

Откроет джорнату пятничный поединок на Сан Паоло – Наполи дома сразится против Дженоа. Матч вынесен на будний день из-за участия Партенопеи в Лиге чемпионов, которая приближается семимильными шагами: в следующую среду коллектив Маурицио Сарри в Мадриде проэкзаменирует Реал. Обещает быть супер-битва.

Неаполитанцы находятся прямо-таки в невероятной форме и показывают один из самых результативных футболов во всей Европе. В прошлом туре, например, южане отправили семь мячей в ворота Болоньи, а в конце прошлого года стабильно забивали не менее трех голов за матч. Слабое место Наполи перестает быть уязвивым – Калиду Кулибали еще не прошлой неделе вернулся с Кубка Африки, и теперь готов помогать своей команде лететь ввысь.

А вот у Дженоа совершенно другая ситуация. Генуэзская команда скатывается по наклонной вниз – последняя победа Грифонов датирована 15 декабря, а с тех пор в семи матчах чемпионата россо-блу набрали всего два балла. Ивану Юричу уже не раз угрожали болельщики Дженоа, а отобрать очки у Наполи в его же логове будет сродни чуду.

ФИОРЕНТИНА – УДИНЕЗЕ

Суббота, 11 февраля, Флоренция, Стадио Артемио Франки, 21:45. Арбитр – Маурицио Марьяни

Ориентировочные составы:

Фиорентина: Тэтэрушану — Томович, Родригес, Астори — Кьеза, Весино, Бадель, Оливера — Бернардески, Валеро — Калинич

Удинезе: Карнезис — Видмер, Данило, Фелипе, Самир — Фофана, Халльфредссон, Янкто — де Поль, Сапата, Теро

Не сыграют: Санчес — Фараони, Ньюкури

Один-единственный матч будет сыгран в субботу – Фиорентина примет Удинезе. У Скуадры Виолы в последние полтора месяца все шло довольно хорошо: коллектив Пауло Соузы смог встать на победную колею и продвинулся вверх по турнирной таблице – Фиалок от еврокубковой зоны отделяет всего пять очков. Помимо прочего, сам алленаторе в кои-то веки дождался качественных трансферов со стороны руководства (взяты в аренду Сапонара и Спортьелло). Однако все это не спасло от унизительного поражения от Ромы 0:4.

Теперь тосканцам необходимо реабилитироваться перед родными болельщиками. Благо, соперник для этого подходящий. Удинезе в 2017-м году побеждал лишь однажды. Да и беспокоиться за свою судьбу Зебрам не надо – подопечные Луиджи Дельнери занимают место в середине таблице, а подняться существенно выше или опуститься в зону вылета представляется практически невозможным.

КРОТОНЕ – РОМА

Воскресенье, 12 февраля, Кротоне, Стадио Эцио Шида, 13:00. Арбитр – Кармине Руссо

Ориентировочные составы:

Кротоне: Кордаз — Рози, Феррари, Чеккерини, Месба — Сампиризи, Капецци, Кризетиг, Стоян — Тротта, Фальчинелли

Рома: Щесны -Манолас, Фасио, Рюдигер — Перес, Строотман, Де Росси, Эмерсон — Салах, Наингголан — Джеко

Не сыграют: Роден — Флоренци

Рома, после поражения от Сампдории (2:3) размялась на Фиорентине, о чем мы упоминали выше. В следующем поединке Волки также не должны переусердствовать на поле – римляне пожалуют на выезд в Кротоне, где сразятся с одним из аутсайдеров чемпионата. Мохамед Салах, который не появлялся на поле в футболке Ромы с декабря, наконец-то сыграет на полях Италии и постарается пополнить свой голевой актив – до рождественских каникул египтянин забил восемь мячей и отдал четыре ассиста.

Кротоне попросту не позавидуешь. Самый скромный клуб Серии А плетется на дне турнирной таблицы и ведет отчаянную борьбу за выживание, но тщетно. Болельщики Пифагорейцев, похоже, уже сейчас смирились с вылетом, и просто наслаждаются игрой своих любимчиков против сильнейших команд Европы.

ИНТЕР – ЭМПОЛИ

Воскресенье, 12 февраля, Милан, Стадио Джузеппе Меацца, 16:00. Арбитр – Доменико Чели

Ориентировочные составы:

Интер: Ханданович — Миранда, Медель, Мурильо — Кандрева, Гальярдини, КОндогбия, Д`Амброзио — Габигол, Жоау Мариу — Паласио

Эмполи: Скорупски — Лорини, Весели, Чосич, Димарко — Крунич, Диуссе, Кроче — Эль Каддури — Мчедлидзе, Пуччарелли

Не сыграют: Перишич, Икарди, Брозович — Беллуски, Паскуаль, Коста

Стефано Пьоли за два месяца преобразил Интер, и нерадзурри с середины турнирной таблицы поднялись в зону еврокубков, по пути выиграв семь матчей кряду. Но в прошлом туре нашла коса на камень – миланская команда играла на выезде против Ювентуса и минимально уступила. Стоит отметить, что Интер, как минимум в первом тайме, ничем не уступал чемпиону страны, но все-таки пропустил один мяч, которого хватило бьянко-нери для победы.

В матче против Эмполи Стефано Пьоли не может рассчитывать на двух ключевых игроков – из-за дисквалификации поединок пропустят Мауро Икарди и Иван Перишич. Шанс для Габигола в поединке с не самой сильной командой показать и доказать, что он стоит тех потраченных миллионов?

ПАЛЕРМО – АТАЛАНТА

Воскресенье, 12 февраля, Палермо, Стадио Ренца Барберо, 16:00. Арбитр – Даниэле Орсато

Очередная смена тренера в Палермо дала изменения, причем в положительную сторону. В двух матчах с Диего Лопесом островитяне набрали четыре очка, неожиданно отобрав очки у Наполи и, что самое главное, обыграв своего конкурента в лице Кротоне. Теперь на Орлов ожидает домашнее противостояние с Аталантой.

В матче первого круга бергамаски уступили Палермо на домашнем стадионе, а Джан Пьеро был на волоске от увольнения. Президент Аталанты в последний момент передумал увольнять специалиста и не пожалел: его команда совершила огромнейший прыжок вверх и стала одним из главных открытий на всем континенте. Короли провинциалов показывают свой лучший сезон в своей истории, занимают место в зоне Лиги Европы и явно не собираются на этом останавливаться.

КАЛЬЯРИ – ЮВЕНТУС

Воскресенье, 12 февраля, Кальяри, Стадио Сант`Элия, 21:45. Арбитр – Джампаоло Кальварезе

Ориентировочные составы:

Кальяри: Рафаэль — Пизакане, Саламон, Алвеш, Капуано — Исла, Тахцидис, Дессена — Барелла, Ди Дженнаро — Сау

Ювентус: Буффон — Лихтштайнер, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Пьянич, Ринкон — Куадрадо, Дибала, Манджукич — Игуаин

Не сыграют: Чеппителли, Педру, Борьелло, Мельхиорри, Фараго, Падоин, Фариас — Лемина, Барцальи

Ювентус добыл минимальную победу в Дерби Италии, а затем посреди недели наконец-то сыграл перенесенный матч 18-го тура против Кротоне и таки увеличил отрыв от Ромы на целых семь баллов. Впрочем, главные события для бьянко-нери происходят не на футбольном поле. Итальянская пресса сообщает, что Массимилиано Аллегри не собирается продлевать контракт со Старой Синьорой и уже этим летом покинет Турин. Главный претендент на тренерский пост Юве сейчас называют Паулу Соузы.

Земля слухами полнится, а у Зебр важный выезд на Сицилию. Матчи Кальяри на родном стадионе — это всегда весело, а против чемпиона обещает стать самым результативным в туре. К сожалению, Изолани не помогут Симоне Падоин и Марко Боррьелло – оба экс-игрока Ювентуса находятся в лазарете с травмами и не смогут сыграть против бывших одноклубников.

САССУОЛО – КЬЕВО

Воскресенье, 12 февраля, Реджо-Эмилия, МАПЕЙ Стэдиум, 16:00. Арбитр – Лука Пайретто

ТОРИНО – ПЕСКАРА

Воскресенье, 12 февраля, Турин, Стадио Гранде Торино, 16:00. Арбитр – Фабио Мареска

САМПДОРИЯ – БОЛОНЬЯ

Воскресенье, 12 февраля, Генуя, Стадио Луиджи Феррарис, 19:00. Арбитр – Микаэль Фаббри

Сассуоло в последнее время чередует победы с поражениями, при этом проигрывает на МАПЕЙ Стэдиум. Шанс исправить эту негативную серию есть в поединке против Кьево – Летающие ослики находятся на своем законном (стабильном) одиннадцатом месте и просто играют в свое наслаждение. Иногда выходит, иногда нет, но пощекотать нервы могут любому сопернику.

В Пескаре самый настоящий бунт: президенту клуба Даниэле Себастьяни сожгли два автомобиля, после чего он сообщил, что уйдет с должности по окончанию сезона. А вот Массимо Оддо остается рулевым Дельфинов, которые с каждым матчем погружаются на дно. Очередной кредит доверия Оддо испытает в Турине – Торино Синиши Михайловича в этом году до сих пор находится без побед, но, что-то подсказывает, что в воскресенье Быки это исправят.

Как только над будущим Марко Джампаоло зависают тучи и он находится на волоске от увольнения, его Сампдория чудесным образом побеждает и выдает беспроигрышную серию. Так было осенью, когда в решающем матче для алленаторе блу-черкьяти добыли викторию в Фонарном Дерби, так произошло и на прошлой неделе, когда Дория обыграла Рому, а затем минимально на выезде одолела Милан. Продолжить победную серию Самп может в матче против Болонья – те находятся в мертвом состоянии после поражения от Наполи 1:7 и россо-нери (0:1), когда те находились вдевятером.

Анонс к поединку Лацио – Милан читайте на нашем сайте в отдельном материале.

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