Италия

Голкипер Федерико Маркетти не смог выйти на поле на матч 24-го тура Серии А против Милана.

Football Italia информирует о том, что тренерскому штабу римского клуба пришлось делать вынужденную замену вратаря накануне старта игры против Милана.

34-летний Федерико Маркетти получил травму на разминке перед встречей, потому место в воротах занял 21-летний албанец Томас Стракоша.

Характер травмы итальянца и период восстановления пока неизвестен.

На счету последнего 8 игр в нынешнем сезоне, в которых голкипер пропустил 7 мячей. В 3-х поединках молодой страж ворот отстоял на ноль.