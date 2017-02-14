Италия

Агент хавбека Интера Эвера Банеги утверждает, что его клиент не собирается переезжать в Китай.

Банега перебрался в Интер из Севильи летом 2016 года на правах аренды. За половину сезона 28-летний игрок так и не смог стать игроком основного состава, в связи с чем в прессе появлялось все больше слухов о его возможном уходе.

Китайское трансферное окно еще открыто и ходят слухи, что Тяньцзинь Сунцзян готов платить игроку 8 миллионов евро в год.

"Нет никакой правды в этих слухах", — заявил агент аргентинца Марсело Симонян.

"Это лишь классические рыночные слухи. Пустая болтовня", — отметил агент.

В текущем сезоне Банега провел за Интер 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.