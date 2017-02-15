Италия

Крайний защитник Ромы Алессандро Флоренци на вчерашней тренировке травмировал левое колено.

Флоренци был унесен с поля на носилках в матче Ромы против Сассуоло в конце октября. У полузащитника диагностировали разрыв крестообразных связок колена.

Однако спустя менее четырех месяцев стало известно о том, что Алессандро может вернуться на поле. Как утверждало издание Corriere dello Sport, Сандро должен был принять участие в матче молодежной команды клуба против Кротоне 18 февраля, а 23 числа этого месяца — вернуться в главную команду на игру с Вильярреалом в Лиге Европы.

Тем не менее, похоже, что выздоровление Флоренци откладывается на неопределенный срок.

На вчерашней тренировке Примаверы оборонец Волков снова получил травму — на сей раз у Флоренци был диагностирован вывих левого колена. Футболист покинул сессию и отправился к медицинскому персоналу.

"Он получит отдых в течение следующих двух дней, мы назначим ему обезболивающие препараты. Степень повреждения будет установлена в пятницу после прохождения медицинского обследования и консультации соответствующего специалиста", — гласит официальное заявление клуба.

В текущем сезоне Флоренци провел за свою команду девять поединков в Серии А.