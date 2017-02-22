Италия

Милан пока что не может согласовать новый контракт голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Милан не мог предложить солидный контракт Доннарумме, пока ему не исполнится 18 лет. Джанлуиджи достигнет этой отметки в субботу, однако не факт, что новое соглашение будет заключено.

По информации Corriere dello Sport, Милан предлагает Доннарумме 2,5 млн евро за сезон + бонусы, которые будут расти с каждым годом. В то же время, агент игрока Мино Райола просит для своего клиента от 4,5 до 5 млн евро зарплаты в год.

Интерес к Доннарумме приписывали многим европейским клубам, среди которых – Челси, Реал и Манчестер Сити, однако молодой итальянец предпочитает оставаться в родном клубе.

Среди представителей Серии А в Доннарумме заинтересован Ювентус, который считает, что Джанлуиджи способен заменить своего тезку Буффона.