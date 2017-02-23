Италия

Бывший главный тренер Интера Франк де Бур рассказал с какими трудностями ему пришлось столкнуться на посту главного тренера миланской команды.

Голландский специалист был призван заменить Роберто Манчини на тренерском мостике за две недели до начала чемпионата в Италии и был уволен спустя 85 дней.



"Оставляя Аякс после 25 лет в качестве игрока, тренера и менеджера было трудно, но иногда вам нужен новый вызов, как говорил Пеп Гвардиола", — рассказал Де Бур.



"Но в Интере мне пришлось иметь дело с вещами, которые далеки от футбола, я терял энергию".

"Каждый раз, когда я думал, что все налаживается, мы показывали отличные результаты, потом что-то обязательно происходило, будь-то скандальная книга Икарди или походы Брозовича по дискотекам".



"Я тренировал Интер всего три месяца, но ощущались они, как целый год".



Сейчас Интер возглавляет Стефано Пьоли, команда находится на шестой строчке в турнирной таблицы Серии А.