Защитник Милана Маттиа Де Шильо восстановился после травмы лодыжки.
Маттиа Де Шильо, getty images
25 февраля 2017, 20:00
Де Шильо не играл с 29 января. Тогда в игре против Удинезе (1:2) Маттиа получил травму лодыжки после фола Родриго Де Поля.
Главный тренер россо-нери Винченцо Монтелла включил Маттиа в заявку на завтрашний поединок против Сассуоло. Начало игры – в 16.00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне на счету Де Шильо 17 матчей (1 ассист) в Серии А.
После 25 туров в активе Милана 44 пункта. Идущие 7-ми Дьяволы уступают 4 очка своим соседям из Интера, которые расположились на 4-й позиции.