Италия

Защитник Милана Маттиа Де Шильо восстановился после травмы лодыжки.

Де Шильо не играл с 29 января. Тогда в игре против Удинезе (1:2) Маттиа получил травму лодыжки после фола Родриго Де Поля.

Главный тренер россо-нери Винченцо Монтелла включил Маттиа в заявку на завтрашний поединок против Сассуоло. Начало игры – в 16.00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне на счету Де Шильо 17 матчей (1 ассист) в Серии А.

После 25 туров в активе Милана 44 пункта. Идущие 7-ми Дьяволы уступают 4 очка своим соседям из Интера, которые расположились на 4-й позиции.