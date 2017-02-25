Ювентус – Эмполи 2:0

Голы: Скорупски, 52 (в свои ворота), Сандро, 65.

Ювентус: Нето – Алвес, Бонуччи, Ругани, Сандро – Маркизио (Ринкон, 79), Пьянич – Куадрадо (Пьяца, 85), Стураро, (Дибала, 74), Манджукич – Игуаин.

Эмполи: Скорупски – Лаурини (Весели, 70), Белуски, Коста, Паскуаль – Крунич, Эль-Хаджи, Маури  (Бюххель, 77)– Эль-Каддури, Пуччьярелли, Марилунго (Тиам, 70).

Предупреждения: Беллуски, 82