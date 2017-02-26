Италия
26 февраля 2017, 09:35
Сандро: Очень рад, что мне удалось забить
Защитник Ювентуса Алекс Сандро прокомментировал победу над Эмполи (2:0).
Алекс Сандро, Getty Images
26 февраля 2017, 09:35
"Очень рад, что мне удалось отличиться забитым мячом, но самое главное то, что мы смогли одержать победу в этом матче", — цитирует футболиста Sky Sport Italia.
"Мы знали, что нам предстоит трудный матч, так как Эмполи очень организованная и сплоченная команда. Но мы оставались спокойными и нанесли удар в нужный момент".
Сейчас Ювентус готовится к поединку против Наполи в рамках Кубка Италии, который состоится 28 феврали в 21:45.
В текущем сезоне 26-летний бразилец сыграл 28 матчей за Старую Синьору, в которых отличился одним мячом и пятью голевыми передачами.