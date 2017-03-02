Италия

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в первом полуфинальном матче Кубка Италии в матче с Ромой (2:0).

Лацио не побеждал в римском дерби с мая 2013 года. Более того, «бело-голубые» проиграли Роме последние четыре матча, но вчера подопечным Индзаги удалось прервать неудачную серию.

"Я думаю, вчера мы сыграли идеально, не позволив Роме создать опасных моментов у наших ворот", — рассказал итальянец в интервью Rai Sport.



"Наблюдая игру своей команды я чувствую себя уверенно, но также прекрасно понимаю, что в апреле будет еще один тяжелый ответный матч. Безусловно, это противостояние еще не закончено".



"Рома играла лучше нас в чемпионате Италии в декабре, а мы играли лучше сегодня".



Ответный матч между Ромой и Лацио состоится 5 апреля.