Италия

Полузащитник Удинезе Секо Фофана сломал ногу в матче против Ювентуса.

Фофана покинул поле на 39-й минуте сегодняшнего матча против Ювентуса (1:1) после столкновения с Алексом Сандро.

Медицинское обследование выявило у 21-летнего француза перелом малоберцовой кости.

"Невероятно, насколько футбол бывает жестоким, но это жизненные трудности", — написал Фофана в Твиттере.

"Я чрезвычайно растроган вашими сообщениями. Трудно ответить всем, спасибо за поддержку и спасибо людям, которые всегда верили в меня".

"Я клянусь, что вернусь еще сильнее!".

Ожидается, что Фофана пропустит оставшуюся часть сезона, но более точная информация о его восстановлении станет известна после медицинской консультации в понедельник.