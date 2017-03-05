Полузащитник Удинезе Секо Фофана сломал ногу в матче против Ювентуса.
Секо Фофана, ANSA
05 марта 2017, 23:28
Фофана покинул поле на 39-й минуте сегодняшнего матча против Ювентуса (1:1) после столкновения с Алексом Сандро.
Медицинское обследование выявило у 21-летнего француза перелом малоберцовой кости.
"Невероятно, насколько футбол бывает жестоким, но это жизненные трудности", — написал Фофана в Твиттере.
"Я чрезвычайно растроган вашими сообщениями. Трудно ответить всем, спасибо за поддержку и спасибо людям, которые всегда верили в меня".
"Я клянусь, что вернусь еще сильнее!".
Ожидается, что Фофана пропустит оставшуюся часть сезона, но более точная информация о его восстановлении станет известна после медицинской консультации в понедельник.