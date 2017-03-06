Италия

Если сделка по поводу покупки Милана китайским консорциумом сорвется, итальянскому клубу придется вернуть аванс, уже полученный от потенциальных инвесторов.

Окончательное подписание сделки о приобретении Милана китайским консорциумом Sinо-Europe, не состоявшееся, как это было запланировано, 3 марта, может быть перенесено на 31 марта. Китайцы, уже заплатившие 200 миллионов евро, должны заплатить еще 100, чтобы получить рычаги управления клубом.

Как сообщает Corriere dello Sport, Сильвио Берлускони, на словах надеющийся на то, что сделка все-таки состоится и не желающий получать последний китайский платеж частями, уже тайком приступил к поискам нового покупателя. Однако эта ситуация чревата для 80-летнего владельца Милана неприятными последствиями.

Если сделка с Sino-Europe все-таки не состоится, китайцы потребуют вернуть им уже заплаченные деньги, а это будет непросто для Берлускони, поскольку Милан и его руководство уже вовсю тратят полученные 200 миллионов.