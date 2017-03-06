Италия

Палермо обзавелся новым президентом — им стал 33-летний американец итальянского происхождения Пол Баккальини.

Баккальини вместе в Фрэнком Кашио пытался приобрести Палермо в прошлом году. Тогда сделку заключить не удалось, но Баккальини не отказался от идеи покупки клуба.

Он стал одним из сооснователей компании Integritas Capital Partners, которая к концу апреля выкупит 100% акций Палермо.

Сегодня официальный сайт сицилийского клуба отрапортовал о том, что Баккальини стал новым президентом Палермо.

На данный момент Палермо идет лишь на 18-м месте в Серии А. В активе сицилийцев 15 пунктов, от спасительного 17-го места команда отстает на 7 пунктов.