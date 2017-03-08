Италия

Тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри, которого активно сватают то в Барселону, то в Арсенал, хочет улучшения условий контракта.

На фоне спекуляций по поводу своего дальнейшего места работы наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри хочет добиться для себя более выгодных условий работы. Нынешний контракт тренера истекает летом 2018 года, но если клуб хочет гарантировать себе, что Аллегри никуда не уйдет, он должен начинать беспокоиться об этом уже сейчас.

Как сообщает Il Tempo, рулевой чемпиона Италии хочет подписать контракт сроком не менее 5 лет с годовой зарплатой в 5 миллионов евро. Кроме того, ему должно быть гарантировано, что все вопросы, связанные с первой командой, будут решаться только с его "благословения".

По информации газеты, Аллегри установил окончательный срок, до истечения которого руководство Старой Синьоры должно дать ответ, согласно ли оно на условия тренера — до конца марта. В противном случае специалист начинает вести переговоры с заинтересованными в его услугах другими клубами.

