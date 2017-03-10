Италия

Нападающий Старой Синьоры Пауло Дибала признает, что его команда уже натерпелась от Милана в этом сезоне.

Сегодня, в 21:45 состоится встреча между Миланом и Ювентусом. Напомним, что в этом сезоне Россо-нери уже два раза побеждали Ювентус. Одна из этих побед пришлась на финал Кубка Италии.

"Это, безусловно, будет сложный матч. Милан — великолепная команда, они уже дважды в этом сезоне заставили нас страдать", — сказал Дибала перед матчем.

"Мы должны вернуться к игре, в которой последний раз побеждали на этом стадионе. Если сыграем также, то обязательно заберем домой три очка".

"Понимаем, что это исторически особенное противостояние. Сегодня победит та команда, которая больше этого захочет".

После 27 туров Серии А Ювентус опережает Милан на 17 очков.