Италия

Капитан Ромы Франческо Тотти высказал слова поддержки в адрес тренера римлян Лучано Спаллетти.

После возвращения Спаллетти на пост главного тренера Ромы в прошлом сезоне, его отношения с Тотти пережили не самый лучший период. Капитан Волков был недоволен небольшим количеством игровой практики, и информация о многочисленных конфликтах между тренером и игроком быстро просочилась из раздевалки в итальянскую прессу.

Похоже, что в нынешнем сезоне Лучано и Франческо утрясли все свои неурядицы. Не так давно тренер выразил свою поддержку легендарному футболисту, в ультимативной форме потребовав у руководства клуба продлить контракт с Тотти.

Теперь же Франческо ответил Спаллетти любезностью во время интервью одному из итальянских телеканалов.

"Я бы оставил Спаллетти на посту главного тренера. Он – будущее Ромы", — передает слова Франческо Roma Press.

Что касается своей роли в клубе, Тотти предположил:

"Я могу быть директором Ромы, или даже выступать на поле. же могу быть агентом, так как обладаю большим опытом в футболе".

В данный момент Спаллетти не имеет прочных позиций на посту главного тренера римского клуба. По слухам, в конце сезона его может сменить наставник ПСЖ Унаи Эмери.