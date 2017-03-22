Италия

Главный тренер Ромы Лучано Спаллетти, президент римлян Джим Паллотта и генеральный директор клуба Мауро Бальдиссони проведут встречу сегодня вечером.

В середу, 22-го марта, встретятся главный тренер Ромы и президент римского клуба. Ожидается, что именно на этой встрече станет известно, останется ли Спаллетти в Роме на следующий сезон.

Действующий контракт Спаллетти с Ромой истекает в июне, и клуб хотел бы продлить сотрудничество с итальянским тренером.

Тем не менее, сам Лучано склоняется к тому, чтобы принять новый вызов, и, по сообщениям СМИ, он может возглавить Ювентус, если Массимилиано Аллегри переберется в Арсенал.