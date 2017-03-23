Италия

Похоже, что защитнику Ювентуса Леонардо Бонуччи все-таки не удалось уладить конфликт с наставником команды Массимилиано Аллегри.

Бонуччи повздорил с Аллегри во время матча против Палермо (4:1). После этого Аллегри не включал игрока в заявку на протяжении несколько матчей и ситуация была накалена до предела. Сообщалось, что из-за ситуации с Бонуччи Аллегри может даже подать в отставку.

Тем не менее, впоследствии стороны пришли к консенсусу. Сам защитник затем даже отмечал, что его конфликт с главным тренером "сплотил коллектив и укрепил взаимопонимание между игроками и тренером".

Однако похоже, что "топор войны" зарыть так и не удалось. Издание Manchester Evening News информирует о том, что будущим летом Бонуччи обязательно покинет Ювентус, если командой продолжит руководить Аллегри.

Напомним, что прошлым летом Бонуччи был близок к переходу в Манчестер Сити, а также заинтересованность в его услугах проявлял Ман Юнайтед.