Италия

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мнением о своем последнем матче в карьере.

Свой тысячный матч Буффон проведет завтра против сборной Албании в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года. Он в шутку заявил, что в последнем матче в карьере ударит соперника и заработает удаление.

"Какой будет последний матч в карьере? Ударю кого-нибудь головой на поле, как это сделал в своем последнем матче Зидан. Но сначала, Италии нужно попасть на чемпионат мира 2018 года. Возможно, именно на этом турнире проведу свой последний матч в карьере. У меня все еще есть время подумать над этим", — цитирует Буффона Sky Sport Italia.

Поединок между Италией и Албанией начнется завтра в 21:45 по киевскому времени.