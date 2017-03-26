Италия

Полузащитник Старой Синьоры Сами Хедира считает, что не зря перебрался в Турин, ведь там он стал лучше как футболист.

Немецкий полузащитник перешел в Ювентус из Реала летом 2015 года. С тех Хедира стал очень важным игроком в составе "черно-белых".

"Сейчас я нахожусь на одном из лучших этапов моей карьеры. Я в хорошей форме и нашел правильный путь", — приводит слова Сами La Gazzetta dello Sport.

"Перейти в Ювентус было правильным решением. Здесь я стал лучше, стал более разносторонним в тактическом плане. Еще в Ювентусе я получаю больше свободы и могу двигаться в атаку".

В текущем сезоне 29-летний немец сыграл за Старую Синьору 25 матчей в Серии А, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи".

