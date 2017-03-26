Полузащитник Старой Синьоры Сами Хедира считает, что не зря перебрался в Турин, ведь там он стал лучше как футболист.
Сами Хедира, Getty Images
26 марта 2017, 19:46
Немецкий полузащитник перешел в Ювентус из Реала летом 2015 года. С тех Хедира стал очень важным игроком в составе "черно-белых".
"Сейчас я нахожусь на одном из лучших этапов моей карьеры. Я в хорошей форме и нашел правильный путь", — приводит слова Сами La Gazzetta dello Sport.
"Перейти в Ювентус было правильным решением. Здесь я стал лучше, стал более разносторонним в тактическом плане. Еще в Ювентусе я получаю больше свободы и могу двигаться в атаку".
В текущем сезоне 29-летний немец сыграл за Старую Синьору 25 матчей в Серии А, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи".