Италия

Банк Италии должен удостовериться, что средства, полученные от китайских инвесторов за продажу Милана, не были добыты незаконным путем.

Компания Sino-Europe Sports внесла 2 платежа по 100 млн евро за Милан. Из-за проблем с законодательством Китая завершение сделки осложнилось. В результате Йонгхонг Ли закрыл Sino-Europe Sports и вместо нее открыл новую компанию — Rossoneri Sport Investment Lux.

Банк Италии занимается проверкой происхождения средств, которые были задействованы при первых двух платежах. Учреждение должно удостовериться, что эти деньги не были получены инвесторами незаконным путем.

Стоит отметить, что эта процедура является стандартной и ни в коем случае не бросает тень на репутацию ни одной из сторон сделки.

Ожидается, что процесс продажи Милана завершится 14 апреля.