Италия

Нападающий Старой Синьоры Гонсало Игуаин рассказал, что переходил в Ювентус в погоне за счастьем, а не повышением заработной платы.

Гонсало присоединился к "черно-белым" летом 2016 года. Тогда Старая Синьора заплатила Наполи за трансфер форварда рекордные для Серии А 90 миллионов евро.

"Спортивные журналисты всегда говорят о деньгах, я этого не понимаю", — сказал Гонсало.

"Я не думаю, что футболисты заботятся только о деньгах".

"Вы меняете клуб потому, что хотите лучше себя чувствовать, быть счастливым. Я рискнул и не жалею о своем решении".

"Люди говорили мне, что Турин — очень красивый и спокойный город, сейчас я могу подтвердить это".

"Я восхищаюсь тем решением, которое принял. В Ювентусе я обрел то, что я искал".

Напомним, что во время матча Наполи — Ювентус болельщики неаполитанской команды каждое действие аргентинца на футбольном поле сопровождали оглушительным свистом.

