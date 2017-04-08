Италия

В матче 31-го тура чемпионата Италии Ювентус в родных стенах переиграл Кьево.

Старая Синьора продолжает свое уверенное шествие к очередному титулу чемпиона Италии. Подопечные Аллегри после 31-го тура имеют в своем активе 77 очков, теперь отрыв от ближайшего преследователя Ромы составляет 9 пунктов.

Ювентус — Кьево 2:0

Голы: Игуаин, 23, 84

Ювентус: Буффон — Бардзальи, Алекс Сандро, Лихтштайнер (Алвес,85), Ругани — Хедира, Маркизио, Стураро (Бонуччи, 72), Куадрадо (Лемина, 66) — Дибала, Игуаин

Кьево: Секулин — Сполли, Гобби (Иско, 46), Каччаторе, Цесар — Бирса, Радованович, Хетемай (де Гузман, 75), Кастро, Меджорини (Инглезе, 67) — Пеллиссье

Предупреждения: Бонуччи, 79 Каччаторе, 18, Сполли, 55