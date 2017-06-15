Италия

Катанья объявила о назначении Кристиано Лукарелли на должность главного тренера.

Бывший нападающий донецкого Шахтера Кристиано Лукарелли подписал двухлетний тренерский контракт с Катаньей.

Лукарелли выступал за Шахтер в первой половине сезона 2007/08, когда забил восемь голов в 21 матче, после чего перебрался в Парму.

В 2012 году он объявил о завершении игровой карьеры, после чего возглавил молодежную команду Пармы.

В июне 2013 года Лукарелли принял Перуджу, но был уволен еще до конца сезона из-за разногласий с руководством клуба.

После этого он тренировал Виареджо, а до того, как принять предложение Катаньи, 41-летний итальянец возглавлял Пистойезе.

В прошедшем сезоне Катания заняла 11-е место в Лиге Про.