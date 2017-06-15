Катанья объявила о назначении Кристиано Лукарелли на должность главного тренера.
Кристиано Лукарелли (справа), calciocatania.it
15 июня 2017, 21:49
Бывший нападающий донецкого Шахтера Кристиано Лукарелли подписал двухлетний тренерский контракт с Катаньей.
Лукарелли выступал за Шахтер в первой половине сезона 2007/08, когда забил восемь голов в 21 матче, после чего перебрался в Парму.
В 2012 году он объявил о завершении игровой карьеры, после чего возглавил молодежную команду Пармы.
В июне 2013 года Лукарелли принял Перуджу, но был уволен еще до конца сезона из-за разногласий с руководством клуба.
После этого он тренировал Виареджо, а до того, как принять предложение Катаньи, 41-летний итальянец возглавлял Пистойезе.
В прошедшем сезоне Катания заняла 11-е место в Лиге Про.