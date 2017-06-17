Италия

Нападающий Интера Габриэль Барбоза заявил, что не покинет клуб в нынешнее межсезонье.

Бразильский форвард перебрался в миланский клуб прошлым летом из Сантоса за 29,5 млн евро.

Первый сезон в составе нерадзурри выдался для него неудачным – игрок так и не смог закрепиться в основе команды, после чего поползли слухи о его возможной аренде в Лас Пальмас. Теперь же сам Габигол опроверг эту информацию.

"На данный момент я остаюсь", — сказал Габигол.

"Я очень счастлив в Интере, хотя это правда, что сидеть на скамье мне скучно. Я хочу играть, потому вскоре мне придется принять решение. Но сейчас я могу сказать, что остаюсь".

"Мой первый сезон в Интере был сложным, но я все еще надеюсь, что смогу проявить себя здесь. Я игрок Интера и рад находиться этой команде. Я все еще учусь и становлюсь более зрелым. Чувствую себя новым человеком", — подытожил Барбоза.

В завершившемся сезоне на счету футболиста лишь 9 матчей в Серии А и один забитый гол.