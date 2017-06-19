Италия

Руководство Милана настаивает на приобретении еще одного форварда.

Экс-нападающий Днепра Никола Калинич, являющийся игроком Фиорентины, уже в ближайшее время может перейти в другой итальянский клуб.

Об интересе в персоне хорватского нападающего со стороны Милана итальянские СМИ говорят уже не одну неделю, однако лишь теперь, как сообщает Calciomercato, россонери начинают переговоры с коллегами из Фиорентины.

Руководство Милана считает, что Калинич будет дополнять другого новичка команды — Андре Силвы, а также является идеальным форвардом для наставника команды Винченцо Монтеллы.

В сделку по трансферу хорвата могут быть включены Джанлука Лападула и Габриэль Палетта, которыми интересуются Фиалки.