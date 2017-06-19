Италия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба встал на защиту Джанлуиджи Доннаруммы после того, как на голкипера обрушился шквал критики за отказ подписывать новый контракт с Миланом.

На прошлой неделе Доннарумма шокировал Милан своим отказом продлевать контракт с клубом.

18-летний голкипер подвергся критике со стороны общественности, а во время матча Чемпионата Европы U-21 фанаты Милана забросали Доннарумму фальшивыми деньгами.

"Скоро Доннарумма будет лучшим в мире. Он заслуживает только уважение за все то, чего он добился к этому моменту", — написал Погба в Твиттере.

Стоит отметить, что интересы Погба и Доннаруммы представляет один и тот же агент – Мино Райола.