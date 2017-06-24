Италия

В ближайшее время вингеру Аталанты Алехандро Гомесу будет предложено продлить действующий контракт на заманчивых финансовых условиях.

В минувшем сезоне Гомес показал прекрасную игру и во многом благодаря его действиям Аталанта финишировала на четвертом месте в Серии А. Экс-игрок Металлиста отметился 16-ю голами и 12-ю результативными передачами.

Такие действия привели к тому, что игроком заинтересовались Лацио и Милан, и сам футболист не скрывал своего желания сменить клубную прописку и принять новый вызов.

Однако переговоры с этими клубами успехом не увенчались и теперь руководство Аталанты готовит для своего лидера предложение о новом контракте.

Так, по информации Sky Sport Italia, в ближайшее время Гомеса предложат новый договор до 2021-го года, по условиям которого он получит значительную прибавку к заработной плате, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистов в истории клуба.

Отметим, что действующее соглашение 29-летнего аргентинца рассчитано до лета 2020-го года.