Италия

Капитан Милана Леонардо Бонуччи похвалил команду за самоотверженную игру в первых поединках нового сезона.

Во втором туре Серии А Милан добыл непростую победу над Кальяри, забив решающий мяч под занавес поединка.

По словам Бонуччи, "россо-нери" смогут продолжить победное шествие после перерыва на игры национальных сборных.

"Мы завершили очень важный цикл матчей", — начал центральный защитник.

"Наше возвращение на вершину началось. Эти игры помогли начать его, они продемонстрировали ценность силы духа и самопожертвования".

"В матче с Кальяри мы сами усложнили себе жизнь, мы ошибались".

"Теперь нас ждет перерыв, но, когда мы вернемся, начнется новый цикл, к которому мы должны быть готовы", — сказал Бонуччи.

Следующий поединок в рамках Серии А Милан проведет 10 сентября на выезде против Лацио.