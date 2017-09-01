Италия

Интер и Бенфика договорились об аренде бразильского нападающего Габриэля Борбозы.

Бразильский форвард Габриэль Барбоза не сумел за год закрепиться в составе Интера и перешел в аренду в Бенфику. об этом сообщил официальный сайт лиссабонцев.

"Я очень рад перейти в Бенфику, это большой клуб, самый большой в Португалии, и я надеюсь помочь команде", — сказал Габигол по прибытии в аэропорт.

Ранее в СМИ появилась информация, что Интер получит 500 тысяч евро за аренду бразильца, но при этом "змеи" продолжат выплачивать 60% зарплаты игрока.