Италия

Football.ua представляет анонс матчей двенадцатого тура чемпионата Италии.

Можно с полной уверенностью утверждать, что по итогам двенадцатого тура если изменения в турнирной таблице и произойдут, то только ниже шестой строчки. Да и, исходя из соперников команд, расположившихся в еврокубковой зоне, определенные проблемы могут быть разве что у Ромы, встречающейся с Фиорентиной, но вне зависимости от результатов, "волки" в любом случае не смогут догнать земляков из Лацио и не позволят сравняться с собой по набранным очкам Сампдории.

Афиша тура

Болонья — Кротоне

Суббота, 4 ноября, 19:00. Болонья, Стадио Ренато Далль’Ара. Арбитр – Фабрицио Пасква

Интересные факты

- Болонья не пропускает в трех последних поединках против Кротоне во всех турнирах.

- Болонья проиграла последние три матча в Серии А.

Ориентировочные составы

Болонья: Да Коста – Крафт, Хеландер, Гонсалес, Мазина – Донса, Надь, Поли – Верди, Паласио, Ди Франческо.

Кротоне: Кордас – Сампиризи, Чеккерини, Шимич, Мартелла – Роден, Мандрагора, Барберис, Стоян – Тротта, Будимир.

Не сыграют: Пульгар, Торосидис, Миранте (все – Болонья).

прогноз 1:0

Дженоа — Сампдория

Суббота, 4 ноября, 21:45. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр – Массимилиано Иррати

Дерби делла Лантерна, практически всегда радующее любителей футбола бескомпромиссной борьбой и порой неожиданными результатами, на сей раз не сулит ничего хорошего формальным хозяевам Луиджи Феррарис. На данный момент команды разделяют 14 очков и 11 ступенек турнирной таблицы, и шансы на то, что «грифоны» помешают землякам взять три очка.

При этом у генуэзского дерби есть еще один важный подтекст: после унизительного (как посчитало руководство Дженоа) поражения от СПАЛ, тренеру Ивану Юричу был поставлен ультиматум – победа в 12-м туре или увольнение. Понимая, что за неделю произвести какую-то революцию в команде невозможно, Юрич решил не перегружать подопечных на тренировках, рассчитывая, что подойдя к поединку с заклятым соперников со свежими силами, они смогут сохранить ему нынешнее место работы.

А вот его коллеге Марко Джампаоло ни о каких изменениях пока можно не задумываться. Выбранная им тактическая схема 4-3-1-2 работает почти без сбоев, пара нападающих, составленная из двух экс-игроков Наполи Сапаты и Квальяреллы свое дело знает, так что какой смысл искать добра от добра?

Интересные факты

- Сампдория выиграла последние четыре матча у Дженоа на выезде во всех турнирах.

- В последних четырех матчах серии А Сампдория забивает не менее двух мячей.

Ориентировочные составы

Дженоа: Перин – Иццо, Россеттини, Зуканович – Рози, Мигел Велозу, Бертолаччи, Лаксальт – Таарабт, Ригони – Лападула.

Сампдория: Вивиано – Сала, Сильвестре, Феррари, Стринич – Линетти, Торрейра, Прат – Капрари – Сапата, Квальярелла.

Не сыграют: Кофи, Сполли (оба – Дженоа).

Под вопросом: Мигел Велозу (Дженоа).

прогноз 1:2

Интер — Торино

Воскресенье, 5 ноября, 13:30. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр – Даниэле Орсато

Победа над Кальяри неделю назад несколько снизило давление на тренера Торино Синишу Михайловича. И хотя ему никто не ставил ультиматума, подобного тому, что выдвинули Юричу, любой отрицательный результат "быков" может стать последним для Михайловича в Турине.

Лучано Спаллетти, под руководством которого Интер стартовал просто здорово, увольнение, естественно, не грозит, однако ему и его подопечным не рекомендуется разочаровывать 70 с лишним тысяч тифози, которые соберутся на Джузеппе Меацца ради того, чтобы стать свидетелями того, как "змеи" возглавят чемпионскую гонку.

Интересные факты

- Два из последних трех визитов на Джкзеппе Меацца заканчивались победами Торино.

- Интер пропускает не менее двух мячей в последних четырех выездных матчах Серии А.

Ориентировочные составы

Интер: Ханданович – Д’Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо – Гальярдини, Весино – Кандрева, Борха Валеро, Перишич – Икарди.

Торино: Сиригу – Де Сильвестри, Нкулу, Моретти, Ансальди – Ринкон, Вальдифиори, Базелли – Яго Фальке, Белотти, Льяйич.

Не сыграет: Льянко (Торино).

прогноз 2:1

Кальяри — Верона

Воскресенье, 5 ноября, 16:00. Кальяри, Сарденья Арена. Арбитр – Марко Гуида

Интересные факты

- Верона проиграла последние три матча в Серии А.

- Верона пропускает не менее двух мячей в последних четырех матчах чемпионата.

Ориентировочные составы

Кальяри: Рафаэль – Романья, Андреолли, Капуано – Фараго, Барелла, Чигарини, Падоин – Жоау Педру – Паволетти, Диего Фариас.

Верона: Николас – касерес, Караччоло, Эрто, Фарес – Бесса, Сукулини, Ромуло – Верде, Паццини, Черчи.

Не сыграют: Краньо, Коссу, Писакане – Броско, Бьянкетти, Феррари.

прогноз 2:1

Кьево — Наполи

Воскресенье, 5 ноября, 16:00. Верона, Стадио Марк’Антонио Бентегоди. Арбитр – Давиде Масса

В отличие от Лиги чемпионов (которая якобы не является приоритетом Наполи в этом сезоне), в Серии А лидер чемпионата играет практически одним, сильнейшим, составом. И когда из него кто-то выбывает, у "партенопеев" порой возникают проблемы. На сей раз речь идет о выбывшем минимум на три месяца Гуляме. Маурицио Сарри может использовать Мариу Руя, но тот в нынешнем сезоне провел лишь три (!) минуты на поле, либо поступить, как он сделал во время поединка против Манчестер Сити, выпустив вместо получившего травму Гуляма правого защитника Маджо, а Хисая переведя на левый фланг обороны. Стоит отметить, что в среду все четыре мяча Наполи пропустил уже после того, как алжирец покинул поле.

Будь у неаполитанцев соперник снова уровня лидера чемпионата Англии, можно было бы ожидать серьезных проблем для гостей, но в данном матче, если даже Кьево нащупает брешь в обороне на левом фланге, Наполи все равно наверняка забьет больше, чем это удастся "летающим ослам". Сделать это (скорее всего) не помешает даже усталость гостей после матча Лиги чемпионов, сыгранного в среду.

Интересные факты

- В последний раз Кьево смог выиграть у Наполи на Бентегоди в сезоне- 2012/2013.

- Наполи побеждает Кьево в последних четырех выездных матчах во всех турнирах.

- Кьево пропускает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.

Ориентировочные составы

Кьево: Соррентино – Каччаторе, Дайнелли, Гамберини, Гобби – Кастро, Радованович, Хетемай – Бирса – Меджорини, Инглезе.

Наполи: Рейна – Маджо, Альбиоль, Кулибали, Хисай – Гамшик, Жоржиньо, Аллан – Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Не сыграют: Милик, Гулям (оба – Наполи).

прогноз 1:4

Фиорентина — Рома

Воскресенье, 5 ноября, 16:00. Флоренция, Стадио Артемио Франки. Арбитр – Марко Ди Белло

Дела Фиорентины, провалившей старт сезона, вроде бы пошли на лад, но приятную для флорентийских болельщиков картину смазало поражение от Кротоне в прошлом туре.

Рома же стабильно продолжает набирать очки в не самом привлекательном для зрителей стиле, зато регулярно. Однако разгром, который "волки" учинили Челси в Лиге чемпионов, четко дал понять, что команда Эусебио Ди Франческо способна добиваться побед не только со счетом 1:0.

Интересные факты

- Победная выездная серия Ромы в чемпионате составляет 11 матчей.

- Рома не пропускает в последних четырех выездных матчах Серии А.

Ориентировочные составы

Фиорентина: Спортьелло – Гашпар, Песселья, Астори, Бираги – Бенасси, Верету, Бадель – Кьеза, Симеоне, Эйссерик.

Рома: Алиссон – Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов – Строотман, Гоналон, Наингголан – Перотти, Джеко, Эль Шаарави.

Не сыграют: Сапонара, Теро, Лорини – Эмерсон, Карсдорп.

прогноз 0:2

Ювентус — Беневенто

Воскресенье, 5 ноября, 16:00. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр – Росарио Абиссо

Даже трудно сходу подобрать событие, которое было бы столь же маловероятно, как успех Беневенто в поединке против Ювентуса. Ну разве что пролет над центром Турина средь бела дня эскадрильи ведьм, подобных изображенной на эмблеме новичка Серии А.

Возможно, победа не дастся "старой синьоре" абсолютно легко, но все-таки если Беневенто и наберет первые очки в чемпионате, то точно не в 12-м туре.

Интересные факты

- Проигрышная серия Беневенто в чемпионате Италии составляет 11 матчей.

- Команды впервые встретятся между собой, однако тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри дважды играл против Беневенто в сезоне-2004/2005 в Серии С, возглавляя СПАЛ. И его команда набрала в этих матчах лишь одно очко.

Ориентировочные составы

Ювентус: Щесны – Де Шильо, Барцальи, Ругани, Асамоа – Маркизио, Матюиди – Бернардески, Дибала, Дуглас Коста – Игуаин.

Беневенто: Бриньоли – Венути, Антеи, Ди Кьяра – Летиция, Мемушай, Катальди, Виола, Лазаар – Чикиретти, Йеммелло.

Не сыграют: Хеведес, Бенатья, Пьяца – Лукиони, Коста, Д’Александро.

прогноз 3:0

Лацио — Удинезе

Воскресенье, 5 ноября, 16:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр – Лука Банти

Лацио выиграл последние девять матчей во всех турнирах и наверняка захочет (и сможет) округлить эту цифру. Накануне международного перерыва кое-кто из футболистов уже мыслями находится в расположении своих национальных сборных, однако те же римляне наверняка сделают все возможное, чтобы запланированное на следующий тур Дерби делла Капитале против Ромы при любых раскладах не позволило соседям опередить "орлов" в турнирной таблице.

Удинезе, одержавшему две победы в последних двух турах, вряд ли можно было надеяться на что-то в Риме, а с учетом выбывших из строя из-за травм лидеров команды Берами и Халльфредссона — тем более.

Интересные факты

- Победная серия Лацио в чемпионате Италии составляет шесть матчей.

- Лацио забивает не менее двух мячей в последних шести матчах Серии А.

Ориентировочные составы

Лацио: Стракоша – Баштуш, де Врей, Раду – Марушич, Лукас Лейва, Пароло, Лулич – Луис Альберто, Милинкович-Савич – Иммобиле.

Удинезе: Биссари – Ларсен, Данило, Нюйтинк, Самир – Баржак, Фофана, Янкто – Лазанья, Макси Лопес, де Поль.

Не сыграют: Фелипе Андерсон, Башта, Уоллас, Ди Дженнаро, Маурисио – Берами, Халльфредссон.

прогноз 3:1

Аталанта — СПАЛ

Воскресенье, 5 ноября, 19:00. Бергамо, Стадио Атлети Адзурри д’Италия. Арбитр – Даниэле Чиффи

Интересные факты

- Проигрышная серия СПАЛ в чемпионате составляет 4 матча.

- СПАЛ пропускает не менее двух мячей в последних четырех выездных матчах.

Ориентировочные составы

Аталанта: Бериша – Толой, Кальдара, Мазьелло – Хатебур, Фрелер, Кристанте, Спинаццола – Куртич, Иличич – Петанья.

СПАЛ: Гомис – Саламон, Викари, Фелипе – Лаццари, Скьявон, Вивиани, Мора, Коста – Боррьелло, Антенуччи.

Не сыграют: Скьяттарелла, Мерет, Флоккари (все – СПАЛ).

Под вопросом: Гомес (Аталанта).

прогноз 2:0

Сассуоло — Милан

Воскресенье, 5 ноября, 21:45. Реджо нелль’Эмилия, Мапеи Стэдиум. Арбитр – Антонио Дамато

Едва ли не после каждого тура все ждут увольнения тренера Милана Винченцо Монтеллы, однако руководство клуба с завидным постоянством продолжает сохранять хладнокровие. Впрочем, на сей раз после очередной ничьей с АЕКом в Лиге Европы его терпение могло и лопнуть. Международный перерыв – практически идеальный момент, чтобы сменить "рулевого" прямо сейчас, то бишь после поединка против Сассуоло…

Интересные факты

- Милан и Сассуоло ни разу в своей истории не играли вничью.

- Безвыигрышная домашняя серия Сассуоло в чемпионате составляет 5 матчей.

- Сассуоло не может забить в последних трех домашних матчах Серии А.

Ориентировочные составы

Сассуоло: Консильи – Гаццола, Каннаваро, Ачерби, Пелузо – Миссиролли, Маньянелли, Сенси – Рагуза, Фальчинелли, Политано.

Милан: Дж.Доннарумма – Сапата, Бонуччи, Романьоли – Борини, Локателли, Кессье, Родригес – Чалханоглу, Сусо – Калинич.

Не сыграют: Летсхерт, Аджапонг, Голданига, Берарди – Конти, Бонавентура, Билья.

прогноз 1:1

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