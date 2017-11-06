Италия

Прокуратура Неаполя начала расследование незаконной продажи билетов на матчи Наполи.

Вслед за завершившимся расследованием незаконной передачи билетов на матчи Ювентуса калабрийской мафии Ндрагета с целью последующей реализации, прокуратура приступила к аналогичному расследованию с целью выяснить связи Наполи с местной Коморрой.

Как сообщила Gazzetta dello Sport, пока у прокуратуры Неаполя кроме фактов спекуляции билетами, есть лишь многочисленные фотографии некоторых игроков "партенопеев", отдыхающих в компании с людьми, входящими в разные кланы неаполитанской мафии.

Естественно, о своей непричастности к темным делам уже заявили президент Наполи Аурелио Де Лаурентис и маркетинговый директор клуба Алессандро Формизано.

При расследовании в отношении Ювентуса не удалось доказать непосредственную связь президента клуба Андреа Аньелли с незаконной деятельностью, однако он получил отстранение от футбольной деятельности на год и уже подал апелляцию на это решение.

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