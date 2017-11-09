Италия

Экс-полузащитник сборной Италии Мауро Каморанези сравнил Андреа Пирло и Антонио Ди Натале.

Пирло недавно объявил о завершении игровой карьеры. Каморанези упомянул Андреа в интервью Top Calcio 24.

"Пирло – невероятный игрок, с которым мы разделили радость победы на чемпионате мира в 2006. Можно ли его назвать его самым техничным футболистом, с которым я играл? Нет, я бы сказал, что Антонио Ди Натале был техничнее", — заявил Мауро.

Итальянцам для выхода на ЧМ нужно обыграть сборную Швеции в стыковых матчах.

"Если бы плей-офф состоял из одной игры, то Италия бы рисковала. Но за 180 минут мы точно победим. Такие команды, как Скуадра Адзурра, всегда должны приезжать на Мундиаль с большими амбициями".

"Я ощущаю пессимизм вокруг. Но итальянцы не понимают, что значит футболка сборной. Когда надеваешь ее – появляется непередаваемое чувство. Соперники относятся к тебе с уважением и страхом", — заявил уроженец Аргентины.

"Победа на ЧМ-2006 была моей величайшей радостью, а поражение на Евро-2008 от Испании – самым большим разочарованием. Если бы мы тогда не проиграли по пенальти, могли бы стать чемпионами Европы, я уверен".

Матчи Италии против Швеции запланированы на 10-е и 13-е ноября.

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