Италия

Авторитетный судья Пьерлуиджи Коллина желание стать президентом Федерации футбола Италии в случае отставки Карло Тавеккио.

Глава судейских комитетов ФИФА и УЕФА Пьерлуиджи Коллина хочет стать президентом Федерации футбола Италии.

Свой пост из-за невыхода сборной Италии на чемпионат мира 2018 года может покинуть 74-летний Карло Тавеккио, которого и сменит Коллина.

Напомним, что ранее с поста главного тренера национальной команды был уволен Джампьеро Вентура.