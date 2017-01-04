Нидерланды. Новость

Молодой полузащитник Ливерпуля Педро Чиривелья должен отправится в Гоу Эхед Иглс.

Sky Sports со ссылкой на Liverpool Echo информирует о том, что 19-летний опорный хавбек Ливерпуля может провести вторую часть сезона в аренде в Нидерландах.

Гоу Эхед Иглз и Красные практически договорились о присоединении полузащитника, который должен отправиться за игровой практикой.

Испанец перебрался в Мерсисайд в 2013-м году из Валенсии и футболист очень нравится наставнику Ливерпуля Юргену Клоппу.

Полузащитник выступает за U-23 (шесть матчей, три ассиста), но немецкий тренер считает, что игры за первую команду в голландском чемпионате будут более полезны для игрока.